Visite guidée Église paroissiale Saint-Pierre Concressault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée.

Église paroissiale Saint-Pierre 40 Pl. de l’Église, 18260 Concressault, France Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire En 1123, une bulle du pape Calixte II désigne la commune comme dépendance de l’abbaye bénédictine Saint-Sulpice de Bourges, possession confirmée en 1163, le pape Alexandre III. Cette église pourrait être l’une des deux chapelles mentionnées, le titre d’église paroissiale n’apparaissant qu’en 1507. L’église fut, jusqu’à la Révolution, une dépendance du prieuré de Dampierre, et sans doute le siège d’un chapitre. Un titre de 1546 mentionne des chanoines à Concressault. La construction de l’édifice peut remonter à la seconde moitié du XIIe siècle. Le linteau d’une porte latérale proviendrait d’un édifice antérieur. Le plan actuel présente un rectangle comprenant une nef romane couverte d’une charpente à chevrons-portant-fermes, remontant sans doute à la fin du XVe siècle ou début 16e. Le chur est contemporain de la nef, et est couvert d’un berceau brisé en pierre. L’abside, polygonale à l’intérieur, demi circulaire à l’extérieur, a été remaniée à la fin du XVe siècle, et ses murs surélevés en 1901. Au début du XVIe siècle, une chapelle seigneuriale a été accolée au mur sud du chur. Des sondages ont mis en évidence l’existence de peintures murales sur les murs de la nef, dont des scènes historiées du XVe siècle et une litre funéraire des 16e-XVIIe siècles.

Robert Villien