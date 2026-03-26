Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste

139 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Construite en plusieurs phases à la fin du 19e siècle sur les plans de de l’architecte Émile Bernard, l’église actuelle remplace un édifice du 12e siècle, qui dépendait d’un prieuré de Bolbec.

Très endommagée en septembre 1944, elle est remise en état en 1952 et dévoile aujourd’hui son appareillage noir et blanc, fait de brique et de silex, ainsi qu’une série de vitraux modernes.

Durée 45 min

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

139 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste

L’événement Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie