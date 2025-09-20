Visite guidée Eglise Saint-Joseph Blois

Visite guidée 20 et 21 septembre Eglise Saint-Joseph Loir-et-Cher

Rendez-vous sur le parvis de l’église, entrée de l’église Saint-Joseph, place Kennedy, accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Église construite en 1965, alliant la pierre et le béton, composée de nombreux vitraux et une fresque de stuc-marbre, selon la technique appelée « scagliola ».

Eglise Saint-Joseph Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 50 50 Patrimoine religieux du XXe siècle. Nombreux vitraux, fresque de stuc marbre (scagliola). Parkings et arrêts de bus à proximité; accès PMR

© Ville de Blois