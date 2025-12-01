Visite guidée Église Saint-Joseph Église Saint-Joseph Le Havre
Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre Seine-Maritime
Chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret et symbole majeur de la reconstruction du Havre. L’audace de ses dimensions et les prouesses techniques déployées pour son édification la placent aussi parmi les chefs-d’œuvre du 20e siècle en béton armé. Suivez le guide pour (re)découvrir ce monument hors norme.
Public adultes durée 45 min
Visites à 14h30 et 15h30
Rendez-vous sur le parvis de l’Église Saint-Joseph
Réservation obligatoire .
Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
