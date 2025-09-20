Visite guidée Église Saint-Louis Paris

Visite guidée Église Saint-Louis Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Église Saint-Louis Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Samedi :

11h-12h : visite de l’église

15h-16h30 : visite conférence

15-16h : visite de l’église en anglais

Dimanche :

14h30-15h30 et 15h30-16h30 : visite de l’église

Église Saint-Louis 19 Rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0146341160 http://www.saintlouisenlile.catholique.fr L’église est consacrée à saint Louis, roi de France sous le nom de Louis IX de 1226 à 1270. Il venait prier sur cette île, alors occupée par quelques vaches, et il y prit la Croix avec ses chevaliers en 1269 pour partir délivrer Jérusalem. Il racheta à l’empereur Baudouin II de Constantinople la relique de la couronne d’épines du Christ : on le voit donc, sur la statue placée sous la tribune de l’orgue en train de la porter. métro Pont Marie

