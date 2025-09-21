Visite guidée Église Saint-Martin Prissac

Visite guidée Église Saint-Martin Prissac dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 14h30 Église Saint-Martin Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Peintures des XVe et XVIe siècles. Belle et riche ornementation, entrelacs de végétaux, fleurs. Christ en majesté, représentation des « Trois morts et des trois vifs », de saint Martin, sainte Catherine…

Église Saint-Martin 1 Place du 8 Mai 1945, 36370 Prissac, France Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire 0254250010 https://prissac.fr/2019/01/30/leglise https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-martin-de-prissac-prissac/ L’église se compose de deux parties distinctes. Le clocher de la fin du XIIe siècle forme porche. Un premier portail de quatre colonnettes et de deux pieds droits avec chapiteaux à crossettes et bases à griffes, donne accès à une salle carrée voûtée d’arêtes nervées, avec un deuxième portail analogue au premier et peint. La seconde partie de l’église date du XVe siècle. Elle se compose de deux nefs semblables. Le chevet plat était percé de deux fenêtres à meneaux flamboyants. Les voûtes sont couvertes de peintures (feuillages traités sur fond jaune pâle en ocre rouge et indigo, avec fleurettes blanches). La chapelle seigneuriale s’orne également de peintures représentant une litre peinte en noir sur laquelle se détachent des blasons. En-dessous sont représentés divers personnages ou scènes (Sainte-Catherine, Saint-Jacques, messe de Saint-Grégoire, scène de chasse).

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Peintures des XVe et XVIe et…

©Destination Brenne