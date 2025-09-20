Visite guidée Eglise Saint-Michel de Murato Eglise Saint-Michel Murato

Visite guidée Eglise Saint-Michel de Murato Eglise Saint-Michel Murato samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Eglise Saint-Michel de Murato 20 et 21 septembre Eglise Saint-Michel Haute-Corse

Gratuit -Places limitées -inscription nécessaire: https://www.billetweb.fr/pro/st-michel-murato Rendez-vous 15mn avant l’heure de la visite. En cas d’orage l’évacuation du site sera requise pour votre sécurité. Nous vous remercions de votre compréhension

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Célèbre monument historique du XIIème siècle elle est le symbole de l’apogée des églises de style pisan en Corse.

Laissez-vous mener par notre guide local. Il saura, par ses connaissances, vous faire entrer dans l’intimité de la Corse, sa culture, son histoire et ses traditions. Vous découvrirez, alors les mystères qui entourent cet édifice atypique du XIIème siècle.

Inscription nécessaire !

https://www.billetweb.fr/pro/st-michel-murato

Eglise Saint-Michel MURATO Murato 20239 Haute-Corse Corse 05 95 37 60 10 http://murato.fr/ https://www.facebook.com/share/1BSZkYgffT/ [{« link »: « http://www.billetweb.fr/pro/st-michel-murato »}] Entrée gratuite à l’église Saint-Michel de Murato.

Célèbre monument historique du XIIème siècle et elle est le symbole de l’apogée des églises de style pisan en Corse.

Reconnaissable à l’alternance de pierres de couleur verte et blanche assemblées irrégulièrement, et à son élégant clocher-porche avec colonnes, qui rappellent ceux des édifices de Pise et de nombreuses églises toscanes.

« C’est la plus élégante, la plus jolie église que j’ai vue en Corse », c’est en ces termes que Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, qualifie Saint Michel en 1839. Elle est officiellement inscrite comme Monument Historique en 1875. Entrée gratuite pour les Journées du patrimoine.

Parking à proximité

Célèbre monument historique du XIIème siècle elle est le symbole de l’apogée des églises de style pisan en Corse.

Mairie-Murato