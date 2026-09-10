Informations pratiques

Chartres

Visite guidée : église Saint-Pierre

6 Rue Pétion Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Poussez les portes d’un trésor méconnu de Chartres et laissez-vous surprendre par l’église Saint-Pierre. De la tour de l’an mil au chœur gothique, sculptures, vitraux et architecture racontent près de mille ans d’histoire et d’art sacré.

Ancienne église des moines bénédictins, Saint-Pierre offre un fascinant voyage à travers les siècles. Accompagné par Gilles Fresson, découvrez les différentes étapes de sa construction et les multiples visages de l’art médiéval qui s’y expriment. Votre regard se portera d’abord vers la tour de l’an mil, témoin des origines de l’édifice, avant de suivre les lignes du déambulatoire roman et de la nef gothique. Plus haut, le chœur rayonnant dévoile toute la finesse de l’architecture gothique. Au fil de la visite, prenez également le temps d’observer les sculptures et les vitraux, parfois méconnus, qui enrichissent ce décor exceptionnel. Une découverte passionnante pour comprendre comment les époques ont façonné ce monument et révéler l’un des patrimoines les plus secrets de Chartres. 15 .

6 Rue Pétion Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

Step inside one of Chartres’ little-known treasures and let the Church of Saint-Pierre take you by surprise. From the tower dating back to the year 1000 to the Gothic choir, the sculptures, stained-glass windows, and architecture tell the story of nearly a thousand years of history and sacred art.

L’événement Visite guidée : église Saint-Pierre Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CHARTRES