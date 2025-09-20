Visite guidée Église Saint-Pierre Villemaury

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’église de Lutz-en-Dunois est réputée pour les peintures murales médiévales qui ornent la quasi-totalité de ses murs.

L’église Saint Pierre à Lutz-en-Dunois est classée Monument Historique et doit sa réputation aux peintures murales des XIIe-XIIIe siècles qui ornent la quasi-totalité des murs de la nef et de l’abside et qui dépeignent des scènes du Nouveau Testament. Ces peintures murales, découvertes sont caractéristiques de la création artistique de la haute vallée du Loir à l’époque romane.

La visite permet également d’admirer la nef des XIIe- XIIIe siècles, la tour du clocher modifiée au XVIe siècle ainsi que le caquetoire, petit porche ajoutée devant le portail d’entrée. Trois vitraux du XXe siècle représentant Saint-Pierre, le patron de l’église, ornent le chœur roman de l’édifice qui remonte à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme

Église Saint-Pierre Rue Robert Pothier, Lutz-en-Dunois 28200 Villemaury Villemaury 28200 Lutz-en-Dunois Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Grand Châteaudun Tourisme