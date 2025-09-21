Visite guidée Eglise Saint-Prix Journées européennes du Patrimoine Rue de l’Eglise Montélier

Tarif :

Accompagnés d’une guide conférencière, observez les décors de l’église Saint-Prix, dont le magnifique ensemble de vitraux. Une analyse de l’iconographie et des savoir-faire mis en œuvre.

Rue de l’Eglise RDV Parvis Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Accompanied by a tour guide, observe the decor of Saint-Prix church, including its magnificent stained glass windows. An analysis of the iconography and skills involved.

German :

Betrachten Sie in Begleitung eines Fremdenführers die Dekoration der Kirche Saint-Prix, einschließlich der wunderschönen Glasmalereien. Eine Analyse der Ikonographie und der angewandten Techniken.

Italiano :

Accompagnati da una guida turistica, osservate le decorazioni della chiesa di Saint-Prix, comprese le magnifiche vetrate. Un’analisi dell’iconografia e delle competenze coinvolte.

Espanol :

Acompañado por un guía turístico, contemple la decoración de la iglesia de Saint-Prix, incluidas las magníficas vidrieras. Análisis de la iconografía y de las técnicas utilizadas.

