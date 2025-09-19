Visite guidée Église Saint-Saturnin Blois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

L’église Saint-Saturnin propose d’accueillir des élèves dans le cadre de la journée « Levez les yeux ». Elle pourra accueillir plusieurs classes en même temps ou faire différentes visites en fonction des thèmes choisis. Les visites pour jeunes seront adaptées en fonction de l’intérêt recherché. (exemple : La Loire avec le vitrail de la crue de 1866)

Les visites guidées sont efféctuées par les guides de la « Pastorale du tourisme et des loisirs »

Paroisse de l'ancien faubourg de Vienne, Saint-Saturnin est une très ancienne église de Blois. Vers 1500, la reine Anne de Bretagne contribue au chantier d'une nouvelle église dans le style gothique flamboyant : seuls les portails de la façade occidentale ainsi qu'une porte du bas-côté sud ont été construits. En 1528, la confrérie des Mariniers complète l'édifice par la chapelle Saint-Pierre, de style Renaissance. L'église est aussi célèbre pour son culte à Notre-Dame des Aydes, comme l'attestent les ex-votos dans le bas-côté nord.

© Ville de Blois