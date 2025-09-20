Visite guidée Église Saint-Saturnin Blois

Visite guidée Église Saint-Saturnin Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Église Saint-Saturnin Loir-et-Cher

La durée des visites guidées varient en fonction de l’intérêt des publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le riche historique de l’église Saint-Saturnin, étroitement lié aux les rois et reines ayant vécu au château de Blois.

Visite proposée par un membre de la Pastorale Tourisme & loisirs.

Église Saint-Saturnin 13 rue Munier, 41000 Blois Blois 41000 Vienne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 12 16 http://www.bloisrivegauche.com Paroisse de l’ancien faubourg de Vienne, Saint-Saturnin est une très ancienne église de Blois. Vers 1500, la reine Anne de Bretagne contribue au chantier d’une nouvelle église dans le style gothique flamboyant : seuls les portails de la façade occidentale ainsi qu’une porte du bas-côté sud ont été construits. En 1528, la confrérie des Mariniers complète l’édifice par la chapelle Saint-Pierre, de style Renaissance. L’église est aussi célèbre pour son culte à Notre-Dame des Aydes, comme l’attestent les ex-votos dans le bas-côté nord.

