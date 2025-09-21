Visite guidée Eglise Saint-Sulpice Roussines

Visite guidée Eglise Saint-Sulpice Roussines dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 16h00 Eglise Saint-Sulpice Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqué par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle. Décor peint au XVe siècle, représentation rare des sept péchés capitaux, anges musiciens, Christ en Majesté.

Eglise Saint-Sulpice Chemin de la Rue 36170 Roussines Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 31 40 https://cdc-mova.fr/ L'église, dédiée à saint Sulpice, fut construite entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, à en juger par son architecture. Pour les périodes suivantes, son histoire ne nous est connue que par des pièces d'archives relatives à des travaux ou réparations.

