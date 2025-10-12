Visite guidée Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-Vincent-Cramesnil
Eglise 708 Grand’rue Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime
Construite en 1902 par les architectes Martin et Marical, l’église Saint-Vincent présente un style purement cauchois reconnaissable à son architecture en pierre et silex blonds et noirs. Une statue de saint Hildevert du 16e siècle et un lutrin du 17e siècle ornent cet édifice néogothique.
Proposé par l’association La Hêtraie
Public adultes Durée 1h
Réservation obligatoire asso.hetraie@gmail.com
Visites à 14h30 et 16h
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Eglise 708 Grand’rue Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie asso.hetraie@gmail.com
