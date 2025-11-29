Visite guidée Église Sainte-Jeanne d’Arc Le Havre
S’élevant sur une butte engazonnée, cette église en béton brut de décoffrage est conçue par René Dechenaud, entre 1963 et 1965, pour répondre à l’accroissement de population du quartier alors en plein développement.
Composé d’un seul grand volume de plan carré, l’édifice se caractérise à l’extérieur par le jeu de courbes et, de contre-courbes du toit et du porche et à l’intérieur, par les effets de lumière produits par les vitraux multicolores.
Visite à 14h30 et 15h30
Durée 45 min
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Rue de Bayonvillers Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
