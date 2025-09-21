Visite guidée Eglise Sainte-Marie-Madeleine Villefranche-sur-Cher

Venez découvrir l’église de Villefranche-sur-Cher, son histoire riche qui nous ferons remonter jusqu’au XIIe siècle ainsi que ses étonnants chapiteaux historiés qui dévoilent sous nos yeux toute la symbolique de l’art roman.

Eglise Sainte-Marie-Madeleine Rue du 8 Mai, 41200 Villefranche-sur-Cher Villefranche-sur-Cher 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire L’église date du XIIe siècle avec des remaniements aux XVe et XVIe siècles ainsi qu’une réduction au XVIIIe siècle. Elle présente de nombreux chapiteaux romans historiés.

Valérie Chapeau