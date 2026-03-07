Visite Guidée Eglise St Gal Plouguenast-Langast
Langast Plouguenast-Langast Côtes-d’Armor
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
2026-08-18
L’église Saint Gal apparaît comme l’une des plus anciennes de Bretagne. Des éléments de l’an mil côtoient des fresques du XI et XVIe siècle. Le guide vous fera découvrir les richesses de ce joyau, en vous racontant également les histoires de bedeaux qu’il a recueillies… .
Langast Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17
