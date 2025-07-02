Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville Hôtel Latouche-Tréville Rochefort
Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville
Hôtel Latouche-Tréville 29 rue Pujos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : Mercredi 2025-07-02 15:30:00
fin : 2025-07-02 17:00:00
2025-07-02 2025-07-18 2025-08-01 2025-08-28
Tel Latouche-Tréville, partez à la découverte des lieux emblématiques qui permettaient autrefois d’assurer les préparatifs du voyage.
Hôtel Latouche-Tréville 29 rue Pujos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour Embark with Commander de Latouche-Tréville
Like Latouche-Tréville, set out to discover the emblematic places that used to ensure the preparations for the journey.
German : Geführte Tour: Gehen Sie mit dem Kommandanten de Latouche-Tréville an Bord
Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den symbolträchtigen Orten, an denen früher die Reisevorbereitungen getroffen wurden.
Italiano :
Come Latouche-Tréville, si parte alla scoperta dei luoghi emblematici che venivano utilizzati per prepararsi al viaggio.
Espanol :
Como Latouche-Tréville, vaya a descubrir los lugares emblemáticos que servían para preparar el viaje.
