Visite guidée Emile Dorrée peintre de La Hague ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Emile Dorrée peintre de La Hague ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin mercredi 27 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Emile Dorrée peintre de La Hague ?
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
A la rencontre d’Emile Dorrée, une des grandes figures de la peinture dans le Cotentin de la première moitié du XXe siècle.
Découvrez son parcours, des vues de la Hague aux paysages marocains, en passant par ses travaux d’artiste décorateur, guidés par la médiatrice culturelle. .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Visite guidée Emile Dorrée peintre de La Hague ?
L’événement Visite guidée Emile Dorrée peintre de La Hague ? Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin
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