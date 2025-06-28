Visite guidée en anglais de la bastide du Jas de Bouffan Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Visite guidée en anglais de la bastide du Jas de Bouffan

Du 28/06 au 30/09/2025

Du lundi au vendredi départ de la visite à 10h, 11h, 12h, 14h15, 15h, 16h30 et 17h30

Les samedis et dimanches départ de la visite à 10h30, 11h45, 13h45, 14h45, 16h et 17h15



Du 01/10 au 02/11/2025

Du lundi au vendredi départ de la visite à 10h45, 12h, 12h45, 14h45, 15h et 15h45

Les samedis et dimanches départ de la visite à 10h30, 11h45, 14h30 et 16h15



Merci de se présenter 20 min avant le démarrage de la visite.



Accessible aux personnes à mobilité réduite, à l’exception de la chambre de Léda au 1er étage de la bastide. Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette visite vous permet de découvrir la demeure de Paul Cezanne qui abrita son premier atelier, ses premières œuvres et vit grandir son art durant quatre décennies.

À travers le parc et les salles de la bastide du Jas de Bouffan, la visite aborde l’histoire de ce lieu du XVIIIe siècle à nos jours. Lieu de résidence de la famille Cezanne de 1859 à 1899, cette demeure a abrité les débuts de l’œuvre de Paul Cezanne et l’empreinte de sa continuelle recherche artistique. Le parcours présente des pièces de vies telles que la cuisine et la salle à manger. Le grand salon est également révélé et mis en valeur grâce à un système de projections. Il est le témoin et le vestige de la première production picturale de Paul Cezanne et de la naissance de l’Art moderne. Dans les étages, la visite permet de contempler la chambre dite de Léda et le premier atelier du maître aixois installé sous les combles.



➜ Visite d’1h avec 15 min de prise en charge du groupe et de cheminement + 45 min de commentaire.



Réservations uniquement à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence auprès des conseillers en séjour ou en ligne sur le site web de l’Office de Tourisme. .

Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This visit will introduce you the Paul Cezanne’s home, which housed his first studio, his early works, and witnessed the growth of his art over four decades.

German :

Auf dieser Tour lernen Sie das Haus von Paul Cezanne kennen, das sein erstes Atelier und seine ersten Werke beherbergte und in dem seine Kunst vier Jahrzehnte lang wuchs.

Italiano :

In questo tour scoprirete la casa di Paul Cezanne, dove ebbe il suo primo studio, produsse le sue prime opere e vide crescere la sua arte nel corso di quattro decenni.

Espanol :

En este recorrido, descubrirá la casa de Paul Cezanne, donde tuvo su primer estudio, produjo sus primeras obras y vio crecer su arte a lo largo de cuatro décadas.

