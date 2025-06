Visite guidée en anglais Jardin jungle Route de Beaumont Eu 26 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

Visite guidée en anglais Jardin jungle Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime

Début : 2025-06-26 14:30:00

fin : 2025-06-26 16:00:00

2025-06-26

⚠️ VISITE EXCLUSIVEMENT EN ANGLAIS ⚠️

Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles.

Parc à la richesse botanique inégalée.

Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide.

Durée 1h30.

Sans rendez-vous.

Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires.

Route de Beaumont Jardin jungle

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73

English : Visite guidée en anglais Jardin jungle

?? VISIT IN ENGLISH ONLY ??

An exotic garden in Normandy, the Jungle Garden can be visited with its owner Charles.

A park of unparalleled botanical wealth.

All tours are guided, no unguided visits.

Duration: 1h30.

No appointment necessary.

May be cancelled in case of strong winds. Garden not suitable for vehicles (inaccessible to people with reduced mobility and strollers). Boots and rainwear may be required.

German :

?? BESUCH AUSSCHLIESSLICH AUF ENGLISCH ??

Der Jardin Jungle ist ein exotischer Garten in der Normandie, der mit seinem Besitzer Charles besucht wird.

Ein Park mit einem unvergleichlichen botanischen Reichtum.

Alle Besuche werden geführt, kein Besuch ohne Führer.

Dauer: 1,5 Stunden.

Ohne Voranmeldung.

Absage bei starkem Wind möglich. Garten nicht befahrbar (unzugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen). Stiefel und Regenkleidung manchmal erforderlich.

Italiano :

?? VISITA SOLO IN INGLESE?

Giardino esotico in Normandia, il Jungle Garden può essere visitato con il suo proprietario Charles.

Un parco di ineguagliabile ricchezza botanica.

Tutte le visite sono guidate, non si possono effettuare visite senza guida.

Durata: 1h30.

Non è necessario un appuntamento.

Le visite possono essere annullate in caso di forte vento. Giardino non adatto ai veicoli (inaccessibile alle persone a mobilità ridotta e ai passeggini). Potrebbero essere necessari stivali e abbigliamento da pioggia.

Espanol :

?? VISITA SÓLO EN INGLÉS ?

Jardín exótico de Normandía, el Jardín de la Jungla se puede visitar con su propietario Charles.

Un parque de una riqueza botánica sin igual.

Todas las visitas son guiadas, no se realizan visitas sin guía.

Duración: 1h30.

No es necesario concertar cita.

Las visitas pueden cancelarse en caso de fuertes vientos. Jardín no apto para vehículos (inaccesible para personas con movilidad reducida y cochecitos de niños). Puede ser necesario llevar botas y ropa de lluvia.

