visite guidée en bacove Maison de l’environnement Saint-Quentin

visite guidée en bacove Maison de l’environnement Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

visite guidée en bacove 20 et 21 septembre Maison de l’environnement Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite commentée d’une heure à bord d’un bacôve (embarcation traditionnelle en bois) à la découverte de la faune, de la flore et des travaux de gestion de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle de Saint-Quentin.

Maison de l’environnement Avenue Léo Lagrange – 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 67 05 00 http://www.agglo-saint-quentin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 05 06 50 »}] Vous souhaitez découvrir toutes les richesses que recèle la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle? La Maison de l’Environnement est ouverte pour vous, tous les jours, gratuitement. Que vous soyez féru de nature ou profane, particulier ou enseignant, La Maison de l’Environnement vous accueille à l’entrée du Parc d’Isle dans un cadre naturel et vous propose durant toute l’année de nombreuses sorties nature, expositions et conférences.

Visite commentée d’une heure à bord d’un bacôve (embarcation traditionnelle en bois) à la découverte de la faune, de la flore et des travaux de gestion de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de…

ville de St-Quentin