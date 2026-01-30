Visite guidée en basque suivie d’un goûter

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Visite guidée de Garazi en basque suivie d’un goûter au Café des Sports (chocolat chaud + crêpes/gaufres)

Pour les familles et les individuels à partir de 8ans

Inscriptions par téléphone avant le 10 février

Organisé par Bixtori en collaboration avec le Café des Sports .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 17 36 27

English : Visite guidée en basque suivi d’un goûter

