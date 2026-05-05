VISITE GUIDÉE EN COMPAGNIE DE L’EXPERT, Villa Della Porta Bozzolo – FAI, Zuigno

VISITE GUIDÉE EN COMPAGNIE DE L’EXPERT Samedi 6 juin, 14h30, 15h30 Villa Della Porta Bozzolo – FAI Varese

nombre maximal de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Un rendez-vous spécial à la découverte du spectaculaire jardin du XVIIIe siècle de Villa Della Porta Bozzolo, à quelques kilomètres du lac Majeur. Les terrasses sculptées, les parterres de fleurs, le belvédère panoramique et les nombreuses essences botaniques en font l’un des plus beaux de la Lombardie. Guidés par Marco Foghinazzi, nous découvrirons les secrets du jardin de la Villa et les projets entrepris pour le mettre en valeur.

Villa Della Porta Bozzolo – FAI Viale Camillo Bozzolo, 5 Casalzuigno Zuigno 21030 Varese Lombardia +39 0332624136 https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-della-porta-bozzolo [{« type »: « link », « value »: « https://fondoambiente.it/luoghi/villa-della-porta-bozzolo/eventi »}] Niché entre le lac de Majeur et celui de Varèse, ce charmant jardin baroque offre le rare spectacle d’une floraison printanière de 500000 crocus. Les salles décorées de fresques de la villa, les terrasses et l’allée ombragée du Jardin Secret en font un véritable lieu de délices.

Rendez-vous dans le jardin 2026

©STEFANO TRIPODI