Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Mardi 2025-12-23 14:15:00
Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc et le monde des chercheurs de cristaux en compagnie d’un cristallier du Club de Minéralogie de Chamonix
Réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour même +33 (0)4 50 54 78 39 ou par mail.
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr
English : Guided tour with a crystal-maker
Explore the mineralogical treasures of the Mont-Blanc massif and the world of crystal researchers in the company of a crystal maker from the Club de Minéralogie de Chamonix.
Reservations required by 12 noon on the day of the tour: +33 (0)4 50 54 78 39 or by e-mail.
German : Führung in Begleitung eines Kristallmachers
Erkunden Sie die mineralogischen Schätze des Mont-Blanc-Massivs und die Welt der Kristallsucher in Begleitung eines Kristallmachers vom Club de Minéralogie de Chamonix.
Reservierung bis 12 Uhr am selben Tag erforderlich: +33 (0)4 50 54 78 39 oder per E-Mail.
Italiano : Visita guidata con un cristalliere
Esplorate i tesori mineralogici del massiccio del Monte Bianco e il mondo dei ricercatori di cristalli in compagnia di un cristalliere del Club di Mineralogia di Chamonix.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 12.00 del giorno stesso: +33 (0)4 50 54 78 39 o via e-mail.
Espanol : Visita guiada con un cristalero
Explore los tesoros mineralógicos del macizo del Mont-Blanc y el mundo de los investigadores del cristal en compañía de un cristalero del Club de Mineralogía de Chamonix.
Las reservas deben realizarse antes de las 12.00 horas del día: +33 (0)4 50 54 78 39 o por correo electrónico.
