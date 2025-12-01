Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée en compagnie d’un cristallier

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 8 EUR

Date et horaire :

Début : Mardi 23 décembre 2025, 14:15

Fin : 31 décembre 2025, 17:45

Date(s) :

2025-12-23

Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc et le monde des chercheurs de cristaux en compagnie d’un cristallier du Club de Minéralogie de Chamonix

Réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour même +33 (0)4 50 54 78 39 ou par mail.

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr

English : Guided tour with a crystal-maker

Explore the mineralogical treasures of the Mont-Blanc massif and the world of crystal researchers in the company of a crystal maker from the Club de Minéralogie de Chamonix.

Reservations required by 12 noon on the day of the tour: +33 (0)4 50 54 78 39 or by e-mail.

German : Führung in Begleitung eines Kristallmachers

Erkunden Sie die mineralogischen Schätze des Mont-Blanc-Massivs und die Welt der Kristallsucher in Begleitung eines Kristallmachers vom Club de Minéralogie de Chamonix.

Reservierung bis 12 Uhr am selben Tag erforderlich: +33 (0)4 50 54 78 39 oder per E-Mail.

Italiano : Visita guidata con un cristalliere

Esplorate i tesori mineralogici del massiccio del Monte Bianco e il mondo dei ricercatori di cristalli in compagnia di un cristalliere del Club di Mineralogia di Chamonix.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 12.00 del giorno stesso: +33 (0)4 50 54 78 39 o via e-mail.

Espanol : Visita guiada con un cristalero

Explore los tesoros mineralógicos del macizo del Mont-Blanc y el mundo de los investigadores del cristal en compañía de un cristalero del Club de Mineralogía de Chamonix.

Las reservas deben realizarse antes de las 12.00 horas del día: +33 (0)4 50 54 78 39 o por correo electrónico.

