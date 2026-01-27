Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc jeudi 12 février 2026.
Visite guidée en compagnie d’un cristallier
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Viacham, carte d’hôte, famille nombreuse, étudiant, +65 ans, PMR PSH, demandeur d’emploi
Début : Jeudi 2026-02-12 14:15:00
fin : 2026-03-05
2026-02-12
Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc et découvrez le monde des chercheurs de cristaux en compagnie d’un cristallier du Club de Minéralogie de Chamonix
Réservation obligatoire jusqu’à 12h +33 (0)4 50 54 78 39 ou par mail
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr
English : Guided tour in the company of a crystal seeker
Explore the mineralogical treasures of the Mont-Blanc massif and discover the world of crystal researchers in the company of a crystal maker from the Club de Minéralogie de Chamonix.
Reservations required by 12 noon: +33 (0)4 50 54 78 39 or by e-mail
