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Visite guidée en costume provençal, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Emperi · Salon-de-Provence

Visite guidée en costume provençal, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de l'Emperi
Adresse
Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence
Ville
13300 Salon-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône

Visite guidée en costume provençal 19 et 20 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Visite guidée en costume provençal
Une découverte du musée à deux voix
Une visite originale à deux voix, en français et en provençal, à la découverte des salles Théodore Jourdan. Cette visite vous invite à voyager au cœur de la culture provençale et à vous initier à la langue d’oc, tout en découvrant l’œuvre du peintre salonais fasciné par la vie des bergers et les paysages de la Crau.
Cette visite est accessible à tous les publics, quels que soient l’âge et les connaissances.

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence
Visite guidée en costume provençal

©Médiatheque vile de salon de Provence

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