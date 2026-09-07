Visite guidée en costume provençal, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Emperi · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Visite guidée en costume provençal 19 et 20 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Visite guidée en costume provençal
Une découverte du musée à deux voix
Une visite originale à deux voix, en français et en provençal, à la découverte des salles Théodore Jourdan. Cette visite vous invite à voyager au cœur de la culture provençale et à vous initier à la langue d’oc, tout en découvrant l’œuvre du peintre salonais fasciné par la vie des bergers et les paysages de la Crau.
Cette visite est accessible à tous les publics, quels que soient l’âge et les connaissances.
Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence
Visite guidée en costume provençal
©Médiatheque vile de salon de Provence
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