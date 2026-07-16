Visite Guidée : En coulisse !, Pôle des Cultures Actuelles, Aulnoye-Aymeries

Informations pratiques

Visite Guidée : En coulisse ! Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Pôle des Cultures Actuelles Nord

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de ce bâtiment et profitez d’une visite exceptionnelle des espaces habituellement inaccessibles au public. De la reconquête d’une friche industrielle à sa transformation en lieu de création et de diffusion culturelle, découvrez les coulisses d’une salle de spectacle, son fonctionnement au quotidien, ainsi que les enjeux et les missions qui animent ce projet au service du territoire, de la culture et de ses habitants.

Durée de la visite : 1h

Trois départs de visites : 14h00, 15h00, 16h00

Pôle des Cultures Actuelles 2 rue Turgot, Aulnoye-Aymeries Aulnoye-Aymeries 59620 Nord Hauts-de-France https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/le-pole-des-cultures-actuelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-44?_gl=1*u00b0w*_gcl_au*Nzc0MzY0MzYwLjE3ODE1MDg3MTYuMTkwNDY1NjE1LjE3ODE2MDkzNDkuMTc4MTYxMDYyNw..*_ga*MjM2MTUyMTYzLjE3NzczODM1NDg.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODE2MDkzNDckbzEzMCRnMSR0MTc4MTYxMDY4MCRqNSRsMCRoMTc1NDQxOTAzNQ.. »}] Situé à Aulnoye-Aymeries, le Pôle des Cultures Actuelles est un équipement culturel structurant de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Implanté sur une ancienne friche industrielle réhabilitée et conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, il constitue aujourd’hui un lieu de référence dédié aux musiques actuelles et aux pratiques artistiques contemporaines : théâtre, danse et créations pluridisciplinaires.

Des évolutions sont en cours, avec l’ajout de gradins permettant d’élargir la programmation à des formats tels que l’opéra, le cinéma et le ballet. – Parking gratuit à proximité

– Situé à 400 mètres de la gare ferroviaire d’Aulnoye-Aymeries

Plongez dans l’histoire de ce bâtiment et profitez d’une visite exceptionnelle des espaces habituellement inaccessibles au public. De la reconquête d’une friche industrielle à sa transformation en de…

©PôledesCulturesActuelles