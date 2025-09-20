Visite guidée : « En coulisse ! » Théâtre de la Manufacture Nancy

Visite guidée : « En coulisse ! » Samedi 20 septembre, 14h00, 16h30 Théâtre de la Manufacture Meurthe-et-Moselle

Plongez dans l’univers du théâtre de la Manufacture à travers plusieurs rendez-vous exclusifs, dont deux visites guidées pour explorer les coulisses et l’histoire du lieu.

Sur place, vous pourrez également profiter d’un espace dédié aux jeux de société, ainsi que d’une brève présentation de la saison.

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383371299 https://www.theatre-manufacture.fr Le Théâtre de la Manufacture porte le label de Centre dramatique national depuis 1985. Il est fondé à partir de La Comédie de Lorraine d'Henri Degoutin, qui obtient le statut de troupe permanente en 1968 puis de CDNEJ (Centre dramatique national pour l'Enfance et la Jeunesse) en 1979.

© Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine