Visite guidée « En famille avec les grandes Grandes Vacances », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

Visite guidée « En famille avec les grandes Grandes Vacances » Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Familles et enfants à partir de 8 ans – sans réservation, dans la limite des places. Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À quoi ressemblait la vie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale ? La réponse dans les collections ! Avec pour guides, Colette et Ernest, les héros de la série animée Les grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa, et une conférencière qui connaît plein d’histoires.

Pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Visite commentée

Les Armateurs / Blue Spirit Studio / Les Grandes grandes vacances / Photo Pierre Antoine