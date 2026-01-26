Visite guidée en famille de la galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans

Visite guidée en famille de la galerie égyptienne

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

2026-02-26

Galerie égyptienne

Le musée de Tessé présente deux reconstitutions de tombes égyptiennes et une sélection d’œuvres en vitrine. Cette visite permettra aux jeunes visiteurs de s’immerger dans le monde des pharaons, de découvrir les hiéroglyphes, et de rencontrer une véritable momie !

Sur inscription dans la limite des places disponibles. Dès 7 ans. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Egyptian gallery

