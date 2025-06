Visite guidée en famille de l’Abbaye de Graville Abbaye de Graville Le Havre 9 juillet 2025 15:30

Seine-Maritime

Visite guidée en famille de l’Abbaye de Graville Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Que de lieux à parcourir à l’Abbaye de Graville l’église et ses chapiteaux, la salle capitulaire, le scriptorium, le cimetière romantique ! Une occasion d’entrer, en famille, dans la riche vie monastique de ce lieu unique et d’admirer un panorama allant du pont de Normandie jusqu’à Caen.

Pour les enfants durée 1h

Que de lieux à parcourir à l’Abbaye de Graville l’église et ses chapiteaux, la salle capitulaire, le scriptorium, le cimetière romantique ! Une occasion d’entrer, en famille, dans la riche vie monastique de ce lieu unique et d’admirer un panorama allant du pont de Normandie jusqu’à Caen.

Pour les enfants durée 1h .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

English : Visite guidée en famille de l’Abbaye de Graville

There are so many places to visit at Graville Abbey: the church and its capitals, the chapter house, the scriptorium and the romantic cemetery! An opportunity for the whole family to enter the rich monastic life of this unique site, and admire a panorama stretching from the Pont de Normandie to Caen.

For children duration: 1h

German :

In der Abtei von Graville gibt es viel zu entdecken: die Kirche mit ihren Kapitellen, den Kapitelsaal, das Skriptorium und den romantischen Friedhof! Eine Gelegenheit für die ganze Familie, in das reiche Klosterleben dieses einzigartigen Ortes einzutauchen und ein Panorama zu bewundern, das von der Brücke der Normandie bis nach Caen reicht.

Für Kinder Dauer: 1 Stunde

Italiano :

L’Abbazia di Graville offre numerosi luoghi da visitare: la chiesa e i suoi capitelli, la sala capitolare, lo scriptorium e il romantico cimitero! È un’occasione per tutta la famiglia di vivere la ricca vita monastica di questo luogo unico e di ammirare un panorama che spazia dal Pont de Normandie a Caen.

Per bambini durata: 1 ora

Espanol :

En la abadía de Graville hay muchos lugares que visitar: la iglesia y sus capiteles, la sala capitular, el scriptorium y el romántico cementerio Toda la familia podrá descubrir la rica vida monástica de este lugar único y admirar un panorama que se extiende desde el Puente de Normandía hasta Caen.

Para niños duración: 1 hora

L’événement Visite guidée en famille de l’Abbaye de Graville Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie