Adapté au jeune public à partir de 6 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».

Cette visite guidée en famille permet de découvrir l’exposition Dana Lixenberg — American Images, du 11 février au 24 mai 2026, la première rétrospective consacrée à l’artiste néerlandaise Dana Lixenberg. L’exposition explore plus de trente ans d’un travail exigeant et profondément humain : ces images composent un portrait pluriel de l’Amérique contemporaine, où célébrités et sujets moins connu·es sont abordé·es avec la même considération et représenté·es avec dignité.

Les visites guidées en famille, organisées pendant les vacances scolaires parisiennes, permettent aux enfants et aux adultes de découvrir l’exposition « Dana Lixenberg — American Images en étant accompagné·es par un·e conférencier·e de la MEP.

Le mercredi 29 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 04 mars 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 25 février 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Adulte : 15 €

Enfant : 5 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-25T16:00:00+01:00

fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-02-25T15:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-03-04T15:00:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/que-faire-a-la-mep/visites-guidees/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

