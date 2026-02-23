Visite guidée en famille de l’exposition Peindre la lumière Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Visite guidée en famille de l’exposition Peindre la lumière

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:15:00

2026-04-15

Visite guidée en famille 3/5 ans

L’exposition vous emmène à la découverte de l’art du vitrail au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. La visite guidée en famille vous présente, de façon ludique, les temps forts et les secrets de fabrication du vitrail en Sarthe.

Écoutez les sons et bruits du travail du verre, observez son épaisseur et son niveau de transparence, et touchez quelques morceaux pour découvrir les textures… une vraie découverte sensorielle ! .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

Family guided tour 3/5 years

