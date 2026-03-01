Visite guidée en famille de l’exposition Trouver un Titre Micro-Folie de Falaise Falaise
Visite guidée en famille de l’exposition Trouver un Titre Micro-Folie de Falaise Falaise mercredi 11 mars 2026.
Visite guidée en famille de l’exposition Trouver un Titre
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 10:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Venez en famille, dès 6 ans, voir l’exposition Trouver un Titre de manière ludique.
Découvrez les œuvres de 13 artistes étudiants des Beaux-Arts de Caen (ESAM), pour leur première exposition Peinture, édition, numérique , vidéo…
Venez en famille, dès 6 ans, voir l’exposition Trouver un Titre de manière ludique.
Découvrez les œuvres de 13 artistes étudiants des Beaux-Arts de Caen (ESAM), pour leur première exposition Peinture, édition, numérique , vidéo…
Les artistes ont pensé aux enfants en proposant des cartels d’explication qui leurs sont dédiés.
Sur inscription (places limitées) .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée en famille de l’exposition Trouver un Titre
Bring the whole family, aged 6 and over, and take a playful look at the Trouver un Titre exhibition.
Discover the works of 13 student artists from Caen’s Beaux-Arts (ESAM), in their first exhibition: painting, publishing, digital, video…
L’événement Visite guidée en famille de l’exposition Trouver un Titre Falaise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Falaise Suisse Normande