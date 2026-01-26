Visite guidée en famille Les animaux s’emparent du musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Visite guidée en famille Les animaux s’emparent du musée

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Les animaux s’emparent du musée

Dans cette visite spécialement adaptée au jeune public, vous croiserez un loup, un ours, un cerf, un lion, des oiseaux majestueux et peut-être même une corne de licorne…

Venez rencontrer ces animaux en famille au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Nous vous raconterons leurs histoires !

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Enfants entre 3 et 5 ans. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Animals take over the museum

