Visite guidée en famille Les animaux s’emparent du musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans mercredi 18 février 2026.
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
2026-02-18
Les animaux s’emparent du musée
Dans cette visite spécialement adaptée au jeune public, vous croiserez un loup, un ours, un cerf, un lion, des oiseaux majestueux et peut-être même une corne de licorne…
Venez rencontrer ces animaux en famille au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Nous vous raconterons leurs histoires !
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Enfants entre 3 et 5 ans. .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
English :
Animals take over the museum
