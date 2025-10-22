Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 22 octobre 2025.

Adapté au jeune public à partir de 6 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».

Les visites guidées en famille, organisées pendant les vacances scolaires, permettent aux enfants et aux adultes de découvrir les expositions « Edward Weston — Modernité révélée » et « Tyler Mitchell — Wish This Was Real<" en étant accompagné·es par un·e conférencier·e de la MEP. Le mercredi 29 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 22 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

payant

Tarifs :

Adulte : 15 €

Enfant : 5 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/en-famille/visites-guidees-en-famille/ +33144787500 info@mep-fr.org