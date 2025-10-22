Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris
Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 22 octobre 2025.
Adapté au jeune public à partir de 6 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».
Les visites guidées en famille, organisées pendant les vacances scolaires, permettent aux enfants et aux adultes de découvrir les expositions « Edward Weston — Modernité révélée » et « Tyler Mitchell — Wish This Was Real<" en étant accompagné·es par un·e conférencier·e de la MEP. Le mercredi 29 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 22 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
payant
Tarifs :
Adulte : 15 €
Enfant : 5 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-22T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-29T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-22T15:00:00+02:00_2025-10-22T16:30:00+02:00;2025-10-29T15:00:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/en-famille/visites-guidees-en-famille/ +33144787500 info@mep-fr.org