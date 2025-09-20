Visite guidée en langue française de l’exposition « Napoléon IV, le prince Corse oublié » Musée de Bastia Bastia

pas de réservation, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Musée de Bastia place du Donjon, 20200 Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse 0495310912 http://www.musee-bastia.com La création d’un musée à Bastia remonte à une initiative de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse en 1898. Au début du XXe siècle, le musée devient municipal. Transféré à la caserne Marbeuf en 1922, il prend l’appellation de « musée Corse de Bastia ». Pillé sous l’occupation, il perd alors une grande partie de ses collections et toutes ses archives. En 1952 le « Musée d’Ethnographie Corse » lui succède et est installé au sein du Palais des gouverneurs génois. Ce nouvel établissement s’intéresse plus particulièrement à l’ethnographie rurale, mais intègre les collections rescapées du précédent et les thématiques abordées sont diverses. Elles ne cessent de croître mais, peu à peu, la présentation vieillit et le musée répond difficilement aux nouvelles exigences du public. Il est donc décidé de le rénover et de l’agrandir en reconstruisant les parties du palais détruites lors de la dernière guerre.

Le Musée d’Histoire de Bastia : En 2004, un nouveau programme scientifique et culturel du musée voit le jour. Il est centré sur l’histoire de la ville. La présentation permanente sera thématique est orientée autour de trois axes majeurs : l’urbanisme, le poids politique, social et économique de la ville et sa richesse intellectuelle et artistique. En effet, Bastia, capitale de la Corse génoise, reste le plus vaste ensemble urbain de cette période. Elle est également la ville corse qui compte le plus grand nombre d’édifices religieux d’époque baroque. Enfin, elle demeure l’exemple le plus réussi d’une expansion citadine et industrielle en Corse au 19e siècle. Ces atouts politiques et économiques l’ont naturellement dotée d’une élite intellectuelle dont le rayonnement s’est étendu sur toute la Corse.

Entièrement rénové en 2010, le Musée de Bastia accueille certains tableaux de la célèbre collection du cardinal Fesch. Des expositions temporaires sont proposées chaque année.

Photo : vue du musée entrée Place du donjon © Musée de Bastia Transports en commun : Navette gratuite depuis la gare ferroviaire Ligne 1 : arrêt Cours Docteur Favale ou Place Vincetti Ligne 5 : arrêt Cours Docteur Favale ou Place Vincetti Ligne 7 : arrêt Cours Docteur Favale ou Place Vincetti Parking payant place Vincetti ouvert jusqu’à 22h30

