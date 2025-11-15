Visite guidée en LSF Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Visite guidée en LSF

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Visite guidée de l’exposition Petites voiles , accessible aux personnes en situation de handicap auditif.

Visite en compagnie d’un médiateur et d’une interprète en langue des signes.

A partir de 10 ans. La priorité sera donnée au public sourd et malentendant.

Durée: 45 min

Inscription obligatoire via reservation-mah@lehavre.fr .

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

