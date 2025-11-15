Visite guidée en LSF Abbaye de Graville Le Havre

Visite guidée en LSF Abbaye de Graville Le Havre samedi 15 novembre 2025.

Visite guidée en LSF

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 10:00:00

2025-11-15

Visite guidée de l’exposition Petites voiles , accessible aux personnes en situation de handicap auditif.

Visite en compagnie d’un médiateur et d’une interprète en langue des signes.

A partir de 10 ans. La priorité sera donnée au public sourd et malentendant

Sur réservation viareservation-mah@lehavre.fr .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

