Visite guidée en LSF Abbaye de Graville Le Havre
Visite guidée en LSF Abbaye de Graville Le Havre jeudi 2 avril 2026.
Visite guidée en LSF
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 10:15:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Visite guidée assurée par un médiateur des Musées d’Art et d’histoire et traduite simultanément en
langue des signes par une guide interprète.
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite guidée en LSF
L’événement Visite guidée en LSF Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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