Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai

Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai samedi 30 mai 2026.

Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai

Place de l’église Irai Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Visite guidée de l’église d’Irai accompagnée d’interludes musicaux.   .

Place de l’église Irai 61190 Orne Normandie +33 6 35 28 40 02  patrimoinirai@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai

L’événement Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne