Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai
Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai samedi 30 mai 2026.
Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai
Place de l’église Irai Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite guidée de l’église d’Irai accompagnée d’interludes musicaux. .
Place de l’église Irai 61190 Orne Normandie +33 6 35 28 40 02 patrimoinirai@gmail.com
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English : Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai
L’événement Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne