Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai

Place de l’église Irai Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite guidée de l’église d’Irai accompagnée d’interludes musicaux. .

Place de l’église Irai 61190 Orne Normandie +33 6 35 28 40 02 patrimoinirai@gmail.com

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English : Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai

L’événement Visite guidée en musique de l’église et du lavoir d’Irai Irai a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne