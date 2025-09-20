Visite guidée en nocturne Rdv en face de l’office de tourisme Vitteaux
Visite guidée en nocturne Rdv en face de l’office de tourisme Vitteaux vendredi 17 juillet 2026.
Vitteaux
Visite guidée en nocturne
Rdv en face de l’office de tourisme Place du 8 mai 1945 Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
À la lueur des flambeaux, laissez-vous guider à travers les rues de Vitteaux en compagnie de notre guide-conférencière Sandrine.
Découvrez ses façades médiévales, ses bâtiments de caractère et son riche patrimoine, tout en plongeant dans l’histoire de cette petite cité bourguignonne, du Moyen Âge à nos jours. .
Rdv en face de l’office de tourisme Place du 8 mai 1945 Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14 contact@terres-auxois.fr
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English : Visite guidée en nocturne
L’événement Visite guidée en nocturne Vitteaux a été mis à jour le 2026-06-06 par La Côte-d’Or J’adore
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