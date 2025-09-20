Visite guidée en nocturne Rdv en face de l’office de tourisme Vitteaux vendredi 17 juillet 2026.

Vitteaux

Visite guidée en nocturne

Rdv en face de l’office de tourisme Place du 8 mai 1945 Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

À la lueur des flambeaux, laissez-vous guider à travers les rues de Vitteaux en compagnie de notre guide-conférencière Sandrine.

Découvrez ses façades médiévales, ses bâtiments de caractère et son riche patrimoine, tout en plongeant dans l’histoire de cette petite cité bourguignonne, du Moyen Âge à nos jours. .

Rdv en face de l’office de tourisme Place du 8 mai 1945 Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite guidée en nocturne

L’événement Visite guidée en nocturne Vitteaux a été mis à jour le 2026-06-06 par La Côte-d’Or J’adore