Visite guidée : En passant par Rémalard, routes, chemins et pèlerinages. Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 26 juillet 2025 16:30

Orne

Visite guidée : En passant par Rémalard, routes, chemins et pèlerinages. Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 16:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

D’où viennent les noms de nos rues ? Quels sont les anciens chemins qui traversaient le bourg ? Quels

pèlerinages sont passés ou passent encore par Rémalard ? Une balade permettra d’aborder certaines facettes méconnues de l’histoire de notre village.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

D’où viennent les noms de nos rues ? Quels sont les anciens chemins qui traversaient le bourg ? Quels

pèlerinages sont passés ou passent encore par Rémalard ? Une balade permettra d’aborder certaines facettes méconnues de l’histoire de notre village.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Visite guidée : En passant par Rémalard, routes, chemins et pèlerinages.

Where do our street names come from? What were the old roads that ran through the village? Which

pilgrimages have passed or still pass through Rémalard? A stroll through the village will reveal some little-known facets of its history.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

German :

Woher stammen die Namen unserer Straßen? Welche alten Wege führten durch den Ort? Welche

welche Pilgerwege führten oder führen noch immer durch Rémalard? Ein Spaziergang wird Ihnen einige unbekannte Facetten der Geschichte unseres Dorfes näher bringen.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Italiano :

Da dove vengono i nomi delle nostre strade? Quali erano le vecchie strade che attraversavano il villaggio? Quali

pellegrinaggi sono passati o passano tuttora per Rémalard? Una passeggiata nel villaggio vi farà scoprire alcuni aspetti poco noti della sua storia.

Per le pratiche: presso la biblioteca multimediale Le Passage, al 2 bis di rue de l’Huisne a Rémalard en Perche.

Espanol :

¿De dónde proceden los nombres de nuestras calles? ¿Cuáles eran las antiguas carreteras que atravesaban el pueblo? ¿Qué peregrinaciones de

peregrinaciones pasaban o siguen pasando por Rémalard? Un paseo por el pueblo le revelará algunos aspectos poco conocidos de su historia.

Práctico: en la mediateca Le Passage, en el 2 bis rue de l’Huisne de Rémalard en Perche.

L’événement Visite guidée : En passant par Rémalard, routes, chemins et pèlerinages. Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-06-16 par OT CdC Coeur du Perche