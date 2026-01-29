Visite Guidée en Petit Train Circuit La Panoramique Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

Visite Guidée en Petit Train Circuit La Panoramique

Le p’tit train d’Arcachon est une attraction populaire pour faire des visites touristiques ludiques et agréables pour toute la famille.

Nouveauté 2026: 1 seul circuit de 45 minutes, plus étoffé, pour découvrir à la fois la ville d’hiver, le quartier Pereire et évoquer les visites de l’empereur Napoléon III (en mai 2025 Arcachon a obtenu le Label ‘Ville Impériale).

Le petit train part avec un minimum de 6 personnes à bord.

Nous vous conseillons de réserver en ligne au moins 1h à l’avance, sur le site www.lepetittraindarcachon.fr, en cliquant sur l’onglet réserver . .

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 lanecdote@icloud.com

