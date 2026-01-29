Visite Guidée en Petit Train Circuit La Panoramique Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

samedi 7 février 2026.

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-11

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Le p’tit train d’Arcachon est une attraction populaire pour faire des visites touristiques ludiques et agréables pour toute la famille.
Nouveauté 2026: 1 seul circuit de 45 minutes, plus étoffé, pour découvrir à la fois la ville d’hiver, le quartier Pereire et évoquer les visites de l’empereur Napoléon III (en mai 2025 Arcachon a obtenu le Label ‘Ville Impériale).

Le petit train part avec un minimum de 6 personnes à bord.

Nous vous conseillons de réserver en ligne au moins 1h à l’avance, sur le site www.lepetittraindarcachon.fr, en cliquant sur l’onglet réserver .   .

