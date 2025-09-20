Visite guidée en pirogue à Mucchiatana Mucchiatana Évreux

Durée : 1h30. Rotations de 9h00 à 16h30

Distance : 4 km. Marche d’approche de 1,5 km

Public : A partir de 5 ans

Lieu de RDV : parking de Mucchiatana

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découverte de la biodiversité au fil de l’eau.

La Collectivité de Corse vous propose la découverte, en pirogue, sur l’embouchure du Golu (Ciavatone) dans une zone classée Natura 2000, remarquable par la diversité de ses milieux humides littoraux et appréciée par les oiseaux et la cistude.

Mucchiatana GPS 42.513898, 9.530283. A foce di Ciavattone est un bras mort du Golo, situé à l'embouchure de ce dernier, au nord du site protégé de Mucchiatana, propriéte du conservatoire du littoral. Parking de Mucchiatana (Cap Sud), Venzolasca.

