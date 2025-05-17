Visite guidée « En piste pour découvrir l’hippodrome » Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Visite guidée « En piste pour découvrir l’hippodrome » Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier samedi 17 mai 2025.

Visite guidée « En piste pour découvrir l’hippodrome »

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : Mercredi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-08-13 11:30:00

2025-05-17 2025-06-30 2025-07-05 2025-07-14 2025-07-16 2025-07-19 2025-07-30 2025-08-02 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20

Venez profiter du cadre enchanteur de l’hippodrome de Vichy à l’occasion d’une visite guidée.

Vous plongerez dans l’histoire des courses en France et plus particulièrement à Vichy ou la première rencontre se déroula le 22 août 1875.

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Come and enjoy the enchanting setting of the Vichy racecourse on a guided tour.

You’ll be immersed in the history of racing in France, and in Vichy in particular, where the first meeting took place on August 22, 1875.

German :

Genießen Sie die zauberhafte Umgebung der Rennbahn von Vichy bei einer geführten Tour.

Sie werden in die Geschichte der Pferderennen in Frankreich und insbesondere in Vichy eintauchen, wo das erste Rennen am 22. August 1875 stattfand.

Italiano :

Venite a scoprire l’incantevole scenario dell’ippodromo di Vichy durante una visita guidata.

Sarete immersi nella storia delle corse in Francia e in particolare a Vichy, dove il 22 agosto 1875 si svolse la prima riunione.

Espanol :

Venga a disfrutar del encantador marco del hipódromo de Vichy en una visita guiada.

Se sumergirá en la historia de las carreras en Francia y, más concretamente, en Vichy, donde se celebró la primera reunión el 22 de agosto de 1875.

