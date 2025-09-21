Visite guidée en plein air Musée d’art moderne Collioure

Visite guidée en plein air Musée d’art moderne Collioure dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée en plein air Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Visite de la Villa Pams au cloître des Dominicains en passant par les jardins à la découverte de ce site naturel et patrimonal remarquable.

Musée d’art moderne 4 Route de Port Vendres, 66190 Collioure, France Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430440546 https://museecollioure.com https://www.facebook.com/MuseedartmodernedeCollioure Niché au cœur d’un écrin de verdure, ouvrant sur la baie de Collioure, le musée d’art moderne est incontestablement un lieu à découvrir. Ne venez pas chercher ici la surconsommation d’art ou l’abondance à outrance, vous seriez déçus. Venez plutôt y découvrir des œuvres triées sur le volet, des collections singulières et des expositions originales qui invitent à découvrir ou redécouvrir l’histoire artistique de Collioure. En bus : ligne 540 – arrêt « le glacis » (sens Perpignan-Banyuls) OU arrêt « square Marceau » (sens Banyuls-Perpignan).

Visite de la Villa Pams au cloître des Dominicains en passant par les jardins à la découverte de ce site naturel et patrimonal remarquable.

© Ministère de la Culture / Clément Barbé