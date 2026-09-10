Visite guidée « En poussant les portes de Figeac », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée « En poussant les portes de Figeac » 19 et 20 septembre Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Explorez le patrimoine secret du centre historique de Figeac à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie Figeac est une commune française, sous-préfecture du département du Lot. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Célé, le Drauzou, le ruisseau de Planioles et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Explorez le patrimoine secret du centre historique de Figeac, qui ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du Patrimoine.

© Gilles Tordjeman – Ville de Figeac