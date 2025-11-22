Visite guidée En quoi les arbres nous sont-ils si différents ? avenue Maurice Faure Valence
Visite guidée En quoi les arbres nous sont-ils si différents ? avenue Maurice Faure Valence samedi 22 novembre 2025.
Visite guidée En quoi les arbres nous sont-ils si différents ?
avenue Maurice Faure RDV au parking des Trinitaires sud Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 14:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Explorez les chemins du parc des Trinitaires accompagnés de notre guide paysagiste à la découverte des mécanismes d’adaptation développés par les arbres au fil du temps.
.
avenue Maurice Faure RDV au parking des Trinitaires sud Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Explore the paths of Parc des Trinitaires with our landscape guide to discover the adaptation mechanisms developed by trees over time.
German :
Erkunden Sie mit unserem Landschaftsführer die Wege des Parc des Trinitaires und entdecken Sie die Anpassungsmechanismen, die Bäume im Laufe der Zeit entwickelt haben.
Italiano :
Esplorate i sentieri del Parc des Trinitaires con la nostra guida paesaggistica per scoprire i meccanismi di adattamento sviluppati dagli alberi nel corso del tempo.
Espanol :
Recorra los senderos del Parc des Trinitaires con nuestro guía paisajista para descubrir los mecanismos de adaptación desarrollados por los árboles a lo largo del tiempo.
L’événement Visite guidée En quoi les arbres nous sont-ils si différents ? Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme