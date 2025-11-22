Visite guidée En quoi les arbres nous sont-ils si différents ? avenue Maurice Faure Valence

avenue Maurice Faure RDV au parking des Trinitaires sud Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 14:30:00

2025-11-22

Explorez les chemins du parc des Trinitaires accompagnés de notre guide paysagiste à la découverte des mécanismes d’adaptation développés par les arbres au fil du temps.

avenue Maurice Faure RDV au parking des Trinitaires sud Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Explore the paths of Parc des Trinitaires with our landscape guide to discover the adaptation mechanisms developed by trees over time.

German :

Erkunden Sie mit unserem Landschaftsführer die Wege des Parc des Trinitaires und entdecken Sie die Anpassungsmechanismen, die Bäume im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Italiano :

Esplorate i sentieri del Parc des Trinitaires con la nostra guida paesaggistica per scoprire i meccanismi di adattamento sviluppati dagli alberi nel corso del tempo.

Espanol :

Recorra los senderos del Parc des Trinitaires con nuestro guía paisajista para descubrir los mecanismos de adaptación desarrollados por los árboles a lo largo del tiempo.

